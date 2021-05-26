Сульшер: «Победа в финале может по-разному повлиять на команду»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что его команда готова к матчу с «Вильярреалом».

«Мы хорошо подготовились к финалу и выглядим неплохо. Думаю, что победа может по-разному повлиять на команду. С одной стороны, ребята могут расслабиться, а с другой, трофей может мотивировать команду. Парни уже полтора года играют вместе, им просто нужно получить удовольствие от такой большой игры.

Я уверен в себе. Я вижу, что игроки становятся лучше. Финал – это награда за то, что вы делали весь сезон. Каждый игрок, выходящий на поле в таком матче, хочет победить и испытывает давление. Мы хотим привезти домой трофей, но в финале может произойти всё, что угодно», - цитирует Сульшера пресс-служба УЕФА,