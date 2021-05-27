Эмери - первый тренер в истории, который четыре раза выиграл Лигу Европы

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы 2020/21 стал рекордсменом турнира.

Победа в текущем розыгрыше Лиги Европы стала четвёртой в карьере Унаи Эмери. До этого рекордсменом был Джованни Трапаттони с трёмя трофеями. Итальянский специалист дважды выиграл Кубок УЕФА с «Ювентусом» и один раз с «Интером».

Эмери трижды становился победителем Лиги Европы в качестве главного тренера «Севильи» в сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16.

В сезоне 2020/21 Эмери выиграл в Лиге Европы с «Вильярреалом», в серии пенальти переиграв «Манчестер Юнайтед».