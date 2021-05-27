Лига Европы 2020-2021
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Эмери - первый тренер в истории, который четыре раза выиграл Лигу Европы

27 Мая 2021, 01:13,

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы 2020/21 стал рекордсменом турнира. 

Победа в текущем розыгрыше Лиги Европы стала четвёртой в карьере Унаи Эмери. До этого рекордсменом был Джованни Трапаттони с трёмя трофеями. Итальянский специалист дважды выиграл Кубок УЕФА с «Ювентусом» и один раз с «Интером».  

Эмери трижды становился победителем Лиги Европы в качестве главного тренера «Севильи» в сезонах 2013/14, 2014/15, 2015/16. 

В сезоне 2020/21 Эмери выиграл в Лиге Европы с «Вильярреалом», в серии пенальти переиграв «Манчестер Юнайтед». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Унаи Эмери
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
27 Мая 2021, 01:28

Удивительно у него складывается карьера ... чем слабее клуб , тем быстрее титул )) Вильяреаль это такое местечко городского типа )) состав команды без звезд )) а вырубили вторую команду АПЛ . Тренеришко как его презрительно многие называют показывает очень достойный результат , и так для сравнения вспомните те команды из которых он ушел -- ПСЖ только с ним показывал красивый и результативный футбол , сейчас это просто сборище понторезов , Арсы не дали ему шанса и теперь тоже где и должны быть , Унаи хорош с теми кто ХОЧЕТ играть а не с теми кто любит себя в футболе .

1
pol-black
27 Мая 2021, 01:20

Эмери - король Лиги Европы!

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