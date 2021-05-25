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Сульшер: «В финале ЛЕ против «Вильярреала» фаворита нет»

25 Мая 2021, 19:24,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не видит фаворита в финале Лиги Европы 2020/21, где манкунианцы встретятся с «Вильярреалом». 

Норвежский специалист заявил, что Антони Марсьяль и Фил Джонс не смогут принять участия в игре. Также под вопросом сможет ли выйти на поле Гарри Магуайр. Тем не менее, Сульшер считает, что шансы в грядущей игре 50 на 50, хоть «красные дьяволы» и уверены в своих силах. Об этом тренер рассказал УЕФА. 

На финале будет присутствовать бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон. Сульшер, который играл под руководством шотландца, уверен, что это поможет команде проявить себя лучше. 


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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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