Матич: «У «Манчестер Юнайтед» отличные шансы выиграть трофей»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич высказался о выходе в финал Лиги Европы сезона-2020/2021. На полуфинальной стадии «красные дьяволы» разобрались с «Ромой» (6:2, 2:3).

«Мы в финале. «Манчестер Юнайтед» здесь ради победы, не думаем о поражении. К сопернику относимся только с уважением. У нас отличные шансы завоевать трофей», - передает слова сербского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что соперником манкунианцев по финалу стал «Вильярреал». Испанский коллектив по сумме двух матчей победил лондонский «Арсенал» (2:1, 0:0). Финальная встреча состоится в среду, 26 мая.