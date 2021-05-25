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Шоу: «Надеюсь, что мы сможем подарить болельщикам ночь, которую они запомнят надолго»

25 Мая 2021, 21:41,

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу пообщался с журналистами перед матчем против «Вильярреала» в рамках финала Лиги Европы.

«Было бы здорово вновь сыграть в присутствии фанатов. Да, мы уже играли при болельщиках, особенно их возвращение на «Олд Траффорд» довело меня до мурашек. Здорово, что они будут поддерживать нас, надеюсь, что мы сможем подарить болельщикам ночь, которую они запомнят надолго», - цитирует защитника пресс-служба УЕФА.

Матч между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
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