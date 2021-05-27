Де Хеа пропускает с пенальти уже 36 раз подряд

В финале Лиги Европы 2020/21 «Манчестер Юнайтед» уступил в серии пенальти «Вильярреалу».

В основное время команды сыграли со счетом 1:1. На 29 минуте матча отличился Жерар Морено, а на 55 минуте Эдисон Кавани сравнял счёт.

Серия пенальти получилась неимоверно длинной, ведь очередь удара дошла до вратарей. Испанский голкипер Давид Де Хеа не смог поразить ворота своего визави.

Таким образом, в шести из семи предыдущих серий пенальти «красные дьяволы» не смогли победить. В последний раз они брали верх в серии одиннадцатиметровых ударов над «Рочдейлом» в Кубке Лиги в 2019 году.

Как сообщает Opta, в последний раз Де Хеа брал пенальти в 2016 году. После этого 36 пенальти испанец не смог отбить.