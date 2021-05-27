Лига Европы 2020-2021
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Де Хеа пропускает с пенальти уже 36 раз подряд

27 Мая 2021, 01:05,

В финале Лиги Европы 2020/21 «Манчестер Юнайтед» уступил в серии пенальти «Вильярреалу».

В основное время команды сыграли со счетом 1:1. На 29 минуте матча отличился Жерар Морено, а на 55 минуте Эдисон Кавани сравнял счёт. 

Серия пенальти получилась неимоверно длинной, ведь очередь удара дошла до вратарей. Испанский голкипер Давид Де Хеа не смог поразить ворота своего визави. 

Таким образом, в шести из семи предыдущих серий пенальти «красные дьяволы» не смогли победить. В последний раз они брали верх в серии одиннадцатиметровых ударов над «Рочдейлом» в Кубке Лиги в 2019 году. 

Как сообщает Opta, в последний раз Де Хеа брал пенальти в 2016 году. После этого 36 пенальти испанец не смог отбить. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
27 Мая 2021, 01:28

Прогнозировался чуть ли не как будущий бог. Но оказался посредственный лох. Особенно в 11-метровых. Хендерсона Уле было слабо выпустить. И теперь сполна пожинают плоды..

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kalibr
27 Мая 2021, 01:09

Сдулся давненько, года так 2 точно назад, хотя, как по мне, так 3! на ЧМ-18 был неимоверной дырой, пропустив всё, что летело в створ!

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