Рэшфорд: «МЮ» не сдастся, я вам гарантирую»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился эмоциями после поражения в финале Лиги Европы с испанским «Вильярреалом».

«Команда настраивалась только на победу. Мы усердно трудились весь сезон и имели отличную возможность выиграть трофей, но не получилось. Нужно поскорее забыть эту неудачу. «МЮ» не сдастся, я вам гарантирую. В следующем сезоне мы будем играть еще с большим желанием», - приводит слова футболиста BBC Sport.

Основное время финального противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В овертайме команды не смогли забить, поэтому судьба титула решалась в серии пенальти. «Жёлтая субмарина» оказалась точнее манкунианцев - 11:10.