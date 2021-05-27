Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти

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27 Мая 2021, 00:55,
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В Гданьске в решающей схватке за трофей Лиги Европы поспорили «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».
|(1:0) Морено Херард 29'
|55' Кавани Эдинсон (1:1)
|(4:3) 121'
|121' Мата Хуан (2:2)
|121' Теллес Алекс (3:3)
|(2:1) Морено Херард 121'
|(3:2) Раба Даниэль 121'
«Ман Юнайтед» давненько не блещет в Лиге чемпионов, в результате чего «красным дьяволам» не приходится недооценивать Лигу Европы. Даже Жозе Моуринью сменил свою риторику, когда приводил манкунианцев к победе в этом турнире весной 2017 года. Сейчас, четыре года спустя, «МЮ» снова нашёл себя в финале второго по статусу еврокубка. Финальным соперником команды теперь уже Уле-Гуннара Сульшера вполне мог стать лондонский «Арсенал», замкнув цепь чисто английских еврокубковых финалов второй раз за три года, но им всё-таки стал испанский «Вильярреал». «Жёлтая субмарина», девять лет назад вылетавшая из Примеры, до этого имела в своём международном послужном списке два символических Кубка Интертото да полуфинал Лиги чемпионов в середине нулевых. Зато тренирует «подводную лодку» некогда «тренеришка» Унаи Эмеры, трижды приводивший к победе в Лиге Европы «Севилью». Правда, попытка с лондонским «Арсеналом» пару лет назад у него оказалась неудачной – 1:4 от «Челси» в Баку.
Отчётная игра началась с территориальным преимуществом «МЮ». На седьмой минуте полумоментный первый удар сделал Мактоминай – с подбора из района полукруга штрафной он выстрелил низом левее створа. Минут через десять «Вильярреал» ответил своим полушансом – Тригерос после навеса углового слева на дальнюю штангу пробил с лёта ногой мимо створа. Получивший рассечение Фойт был близок к замене, но самоотверженно продолжил матч с повязкой на голове. «Вильярреал» стал лучше цепляться за атакующие шансы благодаря стандартам. Бакка рабоной навесил с левого полуфланга, только вот Пау Торрес плоховато ударил головой – слабо и мимо створа. Зато Парехо хорошо навесил со стандарта к линии вратарской, где Пау Торрес в полупадении переправил мяч в сетку.
«Жёлтая субмарина» повела в счёте на исходе получаса игры. Сульшеру и компании такое развитие дел, естественно, пришлось не по душе. «Юнайтед» больше владел мячом, но создавал впереди не так много остроты, как хотел. С другой стороны, сама игра была такая, что она не подразумевала большого количества явных моментов, при этом держа в интересном напряжении. И на 55-й минуте манкунианцы призвали-таки себе на помощь рикошетный эпизод. Рэшфорд пробил издали с подбора после углового, а после отскоков мяч оказался в ногах у Кавани, который просто обязан был реализовать возникший у него шанс с нескольких метров (1:1).
В оставшейся части второго тайма «МЮ» сохранил игровое преимущество и был несколько ближе к забитому голу. В районе 70-й минуты манкунианцы загубили одним за другим два хороших момента. Сначала Рэшфорд, откликаясь на прострел Бруну Фернандеша с правого фланга, допустил эпический промах, а затем Кавани после навеса Шоу пробил со второго этажа прямо в Пау Торреса. Потом Погба пробил головой чуть выше створа. Своей более-менее опасной возможностью «подводники» отметились в компенсированное время второго тайма, когда всё тот же Пау Торрес с разворота пальнул в чужой штрафной недалеко от левой девятки.
В овертайме «Ман Юнайтед» изменил свою стратегию и отдал привилегию играть первым номером сопернику. Английская команда могла поплатиться в середине 110-х минут, но главный арбитр Клеман Тюрпен не поставил пенальти, прослушав видеоассистентов, которые оценивали попадание мяча в руку Фреда от газона после удара Морено. Итогом двух часов игры стала серия пенальти, которая получилась реально сумасшедшей. Команды без промахов реализовали аж 21 одиннадцатиметровый. С учётом того, что начинал бить «Вильярреал», можно высчитать, что выиграл именно он. Когда дело дошло до вратарей, Рульи забил в ворота Де Хеа, а вот наоборот – нет.
Рульи отразил выстрел Де Хеа с пенальти, и «Вильярреал» выиграл Лигу Европы первый раз в своей истории, тогда как Эмери – уже четвёртый. Сульшер же пока остаётся без единого трофея в тренерской карьере у руля взрослых команд.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Лига Европы
Во-первых - поздравления болельщикам подводников (интересно, если они на сайте?) и Тренеришке с заслуженным трофеем.
Во-вторых - категорически не понравился настрой на игру манкунянцев за исключением наверно Кавани (всё какие-то неуместные смех..ёчки на бровке - вы блин в финале играете !!!)
В целом - скучнейшая игра, типичная для финала.
Деградация МЮ налицо. Вечно второй...
Я смотрю метастазы от идиотизма быстрее, чем от рака расползаются…
Хоть мне и более симпатичен МЮ. Болел за Вильярреал в этом матче и испытал отличные эмоции. Супер финал. И главное что получилась красивая история, когда заведомый аутсайдер из маленького городка берет трофей в матче с грандом. Класс.
Ребята, всё правильно.
Так и должно быть!
Вильярреал победил в финале ЛЕ Манчестер Юнайтед....Уххх ты!!!
Манчестер Юнайтед победил в финале ЛЕ Вильярреал....Что правда? Ну, даааа...(а что они там вообще в ЛЕ делали?)))
Для испанского клуба это действительно достижение.
Поздравим их дружно с этим.
Ждём серебряный Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов в следующем сезоне!!!
за Эмери и команду из скромного городка можно только порадоваться! выступили достойно и победили в равной игре. ну а коллективу из Манчестера нужно оттачивать мастерство и идти вперёд, к своим трофеям.
ПРиятно читать адекватный комментарий.
Комментарий Juventissimo как бальзам на душу (не знаю почему, но приятно), но есть ещё один, который меня зацепил: «жёлтая подлодка лежала на дне как Титаник, но средства нашлись только для того, чтобы снять фильм»…
Даже судейка не помог, хотя очень старался, не поставив пенку. Эмери в очередной раз взял кубок Лиги Эмери.
Неспроста Вильярреал с самого начала второго тайма конкретно ждал лотереи. Де Хеа в воротах во время серии пенальти - это третья штанга, в которую просто нужно не попадать. Единственный пенальти, который он взял за карьеру, был во времена Ван Гала от Лейтона Бэйнса, который щёлкал их как семечки. Боже, как я надеялся, что сейчас он выдаст 10 минут целой жизни… когда Туанзебе уверенно снял паутину, я своим написал: «всё закончится на Де Хеа». И оно закончилось. Искренне надеюсь, что он своим ударом подвёл черту под славной карьерой в Юнайтед. Спасибо и удачи.
Вот уж точно - не умеет он их отражать совсем. Думаю, что Хендерсон один бы уж точно потащил и не падал в половине случаев раньше, когда били в центр. Тут нужна была замена вратаря. Как это сделали, например, Нидерланды на ЧМ - 2014. Но Уле на это не решился. Команду нужно очищать от балласта. И думать все-таки, что делать с тренером. Я сильно сомневаюсь, что нынешний МЮ сможет реально значительно прогрессировать. А сегодня была игра не уровня ЛЧ, а именно что ЛЕ. Как не жаль, но в созидании провалились напрочь.
МЮ откровенно перемудрил. Вильярреал с победой.
До сих пор не придумали другой альтернативы для послематчевых пенальти. Жестокая лоторея, как ни крути. И язык не повернётся обвинять проигравших в такой перестрелке. Победителям кубок, проигравшим - не унывать. Это спорт.
Лучше и не скажешь. Спасибо!
Тренеришка завоевал очередной трофей, четвёртый по счёту, а чего добился ты, дзюбанутый??? Липовых чемпионств в составе зинида? Или последних мест в группе в ЛЧ? Одно достижение - подрочил знатно!!!
А у тебя как у бывшего( а бывшего ли?) Дзюбы до сих пор подгорает)) Оба молодцы. Один берет трофеи как тренер, другой как игрок. Это говорит только о том что две сильные личности не сошлись характерами, как это обычно и должно быть.
игра олицетворение сезона. 2ка
Де Хеа, как и некоторые другие известные вратари, очень слаб в отражении пенальти. Сульшер этого разве не знал? Жесть, как обзырянились. Опустошение и паршивейшее настроение. С ныненним тренером все же пора прощаться. Ну не орел он, а вечный недопобедитель - по сути, неудачник.
Эх, Давидка...Давидка...не смог через своих переступить)))
ну что ж , получилась очень напряженная , но не зрелищная игра , обсалютно средненький состав Вильяреаля , все же дал бой звездам апл , сложно Эмери будет что то выиграть с таким составом , лишь за счет командной игры и дисциплины , но именно этим всегда отличались испанские команды Эмери . МЮ был во втором тайме ближе к победе нежели желтые , но выстояли . Пенальти были валидольные , спасибо Эмери и игрокам , хоть как то достойно отыграли на фоне остальных .
Унаи с очередным Retaf!
Вильярреал больше хотел победы. Думаю это и перевесило.
МЮ, такому клубу как Вы - нужно выигрывать с игры!!! Надеяться на пенальти - это позволительно слабым... Я считаю, что по делу...
Согласен. После некоторых просветов во втором тайме в дополнительные 30 минут просто провалились. Куча вопросов и к игрокам (а от некоторых надо однозначно избавляться), и к тренерскому штабу. Слабо, беззубо и безлико. Как результат - уступили настырному и грамотно выстроенному середняку. Жесть...
В субботу поквитаемся))))
Классная серия, прям кайф) хотя думал Де Хея вытащит разок и все закончится.
Тренеришка очередной трофей взял))