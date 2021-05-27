Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти

В Гданьске в решающей схватке за трофей Лиги Европы поспорили «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

«Ман Юнайтед» давненько не блещет в Лиге чемпионов, в результате чего «красным дьяволам» не приходится недооценивать Лигу Европы. Даже Жозе Моуринью сменил свою риторику, когда приводил манкунианцев к победе в этом турнире весной 2017 года. Сейчас, четыре года спустя, «МЮ» снова нашёл себя в финале второго по статусу еврокубка. Финальным соперником команды теперь уже Уле-Гуннара Сульшера вполне мог стать лондонский «Арсенал», замкнув цепь чисто английских еврокубковых финалов второй раз за три года, но им всё-таки стал испанский «Вильярреал». «Жёлтая субмарина», девять лет назад вылетавшая из Примеры, до этого имела в своём международном послужном списке два символических Кубка Интертото да полуфинал Лиги чемпионов в середине нулевых. Зато тренирует «подводную лодку» некогда «тренеришка» Унаи Эмеры, трижды приводивший к победе в Лиге Европы «Севилью». Правда, попытка с лондонским «Арсеналом» пару лет назад у него оказалась неудачной – 1:4 от «Челси» в Баку.

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Отчётная игра началась с территориальным преимуществом «МЮ». На седьмой минуте полумоментный первый удар сделал Мактоминай – с подбора из района полукруга штрафной он выстрелил низом левее створа. Минут через десять «Вильярреал» ответил своим полушансом – Тригерос после навеса углового слева на дальнюю штангу пробил с лёта ногой мимо створа. Получивший рассечение Фойт был близок к замене, но самоотверженно продолжил матч с повязкой на голове. «Вильярреал» стал лучше цепляться за атакующие шансы благодаря стандартам. Бакка рабоной навесил с левого полуфланга, только вот Пау Торрес плоховато ударил головой – слабо и мимо створа. Зато Парехо хорошо навесил со стандарта к линии вратарской, где Пау Торрес в полупадении переправил мяч в сетку.

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«Жёлтая субмарина» повела в счёте на исходе получаса игры. Сульшеру и компании такое развитие дел, естественно, пришлось не по душе. «Юнайтед» больше владел мячом, но создавал впереди не так много остроты, как хотел. С другой стороны, сама игра была такая, что она не подразумевала большого количества явных моментов, при этом держа в интересном напряжении. И на 55-й минуте манкунианцы призвали-таки себе на помощь рикошетный эпизод. Рэшфорд пробил издали с подбора после углового, а после отскоков мяч оказался в ногах у Кавани, который просто обязан был реализовать возникший у него шанс с нескольких метров (1:1).

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В оставшейся части второго тайма «МЮ» сохранил игровое преимущество и был несколько ближе к забитому голу. В районе 70-й минуты манкунианцы загубили одним за другим два хороших момента. Сначала Рэшфорд, откликаясь на прострел Бруну Фернандеша с правого фланга, допустил эпический промах, а затем Кавани после навеса Шоу пробил со второго этажа прямо в Пау Торреса. Потом Погба пробил головой чуть выше створа. Своей более-менее опасной возможностью «подводники» отметились в компенсированное время второго тайма, когда всё тот же Пау Торрес с разворота пальнул в чужой штрафной недалеко от левой девятки.

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В овертайме «Ман Юнайтед» изменил свою стратегию и отдал привилегию играть первым номером сопернику. Английская команда могла поплатиться в середине 110-х минут, но главный арбитр Клеман Тюрпен не поставил пенальти, прослушав видеоассистентов, которые оценивали попадание мяча в руку Фреда от газона после удара Морено. Итогом двух часов игры стала серия пенальти, которая получилась реально сумасшедшей. Команды без промахов реализовали аж 21 одиннадцатиметровый. С учётом того, что начинал бить «Вильярреал», можно высчитать, что выиграл именно он. Когда дело дошло до вратарей, Рульи забил в ворота Де Хеа, а вот наоборот – нет.

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Рульи отразил выстрел Де Хеа с пенальти, и «Вильярреал» выиграл Лигу Европы первый раз в своей истории, тогда как Эмери – уже четвёртый. Сульшер же пока остаётся без единого трофея в тренерской карьере у руля взрослых команд.

Кирилл Иванцов