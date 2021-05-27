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Де Хеа сделал Эмери четырежды королём Лиги Европы: «Вильярреал» превозмог «Манчестер Юнайтед» в сумасшедшей серии пенальти

27 Мая 2021, 00:55,

В Гданьске в решающей схватке за трофей Лиги Европы поспорили «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

Протокол игры  
Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед
(1:0) Морено Херард 29'    
    55' Кавани Эдинсон (1:1)
(4:3) 121'    
    121' Мата Хуан (2:2)
    121' Теллес Алекс (3:3)
(2:1) Морено Херард 121'    
(3:2) Раба Даниэль 121'    
Рульи Херонимо Фойт Хуан   85'   88' (Марио Гаспар (   88') Альбиоль Рауль Торрес Пау II Педраса Альфонсо   88' (Морено Альберто (   88') Пино Йереми   77' (Алькасер Пако (   77') Капу Этьен   54'   120' (Раба Даниэль (   120') Парехо Даниэль Тригерос Мануэль   77' (Гомес Мойсес (   77') Морено Херард Бакка Карлос   60' (Коклен Франсис (   60')
Запасные: Коста Хауме Пенья Рубен Фунес Мори Эступиньян Первис Асенхо Серхио Ниньо Фер
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   120' (Мата Хуан (   120') Байи Эрик   82'   116' (Туанзебе Аксел (   116') Линделоф Виктор Шоу Люк Мактоминай Скотт   120' (Теллес Алекс (   120') Погба Поль   116' (Джеймс Дэниэл (   116') Гринвуд Мэйсон   100' (Фред Сантос (   100') Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус Кавани Эдинсон   113'
Запасные: Уильямс Брендон Диалло Амад Ван де Бек Донни Магуайр Гарри Матич Неманья Грант Ли Хендерсон Дин
26 мая. Стадион "Энерга Гданьск".

«Ман Юнайтед» давненько не блещет в Лиге чемпионов, в результате чего «красным дьяволам» не приходится недооценивать Лигу Европы. Даже Жозе Моуринью сменил свою риторику, когда приводил манкунианцев к победе в этом турнире весной 2017 года. Сейчас, четыре года спустя, «МЮ» снова нашёл себя в финале второго по статусу еврокубка. Финальным соперником команды теперь уже Уле-Гуннара Сульшера вполне мог стать лондонский «Арсенал», замкнув цепь чисто английских еврокубковых финалов второй раз за три года, но им всё-таки стал испанский «Вильярреал». «Жёлтая субмарина», девять лет назад вылетавшая из Примеры, до этого имела в своём международном послужном списке два символических Кубка Интертото да полуфинал Лиги чемпионов в середине нулевых. Зато тренирует «подводную лодку» некогда «тренеришка» Унаи Эмеры, трижды приводивший к победе в Лиге Европы «Севилью». Правда, попытка с лондонским «Арсеналом» пару лет назад у него оказалась неудачной – 1:4 от «Челси» в Баку.

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Отчётная игра началась с территориальным преимуществом «МЮ». На седьмой минуте полумоментный первый удар сделал Мактоминай – с подбора из района полукруга штрафной он выстрелил низом левее створа. Минут через десять «Вильярреал» ответил своим полушансом – Тригерос после навеса углового слева на дальнюю штангу пробил с лёта ногой мимо створа. Получивший рассечение Фойт был близок к замене, но самоотверженно продолжил матч с повязкой на голове. «Вильярреал» стал лучше цепляться за атакующие шансы благодаря стандартам. Бакка рабоной навесил с левого полуфланга, только вот Пау Торрес плоховато ударил головой – слабо и мимо створа. Зато Парехо хорошо навесил со стандарта к линии вратарской, где Пау Торрес в полупадении переправил мяч в сетку.

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«Жёлтая субмарина» повела в счёте на исходе получаса игры. Сульшеру и компании такое развитие дел, естественно, пришлось не по душе. «Юнайтед» больше владел мячом, но создавал впереди не так много остроты, как хотел. С другой стороны, сама игра была такая, что она не подразумевала большого количества явных моментов, при этом держа в интересном напряжении. И на 55-й минуте манкунианцы призвали-таки себе на помощь рикошетный эпизод. Рэшфорд пробил издали с подбора после углового, а после отскоков мяч оказался в ногах у Кавани, который просто обязан был реализовать возникший у него шанс с нескольких метров (1:1).

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В оставшейся части второго тайма «МЮ» сохранил игровое преимущество и был несколько ближе к забитому голу. В районе 70-й минуты манкунианцы загубили одним за другим два хороших момента. Сначала Рэшфорд, откликаясь на прострел Бруну Фернандеша с правого фланга, допустил эпический промах, а затем Кавани после навеса Шоу пробил со второго этажа прямо в Пау Торреса. Потом Погба пробил головой чуть выше створа. Своей более-менее опасной возможностью «подводники» отметились в компенсированное время второго тайма, когда всё тот же Пау Торрес с разворота пальнул в чужой штрафной недалеко от левой девятки.

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В овертайме «Ман Юнайтед» изменил свою стратегию и отдал привилегию играть первым номером сопернику. Английская команда могла поплатиться в середине 110-х минут, но главный арбитр Клеман Тюрпен не поставил пенальти, прослушав видеоассистентов, которые оценивали попадание мяча в руку Фреда от газона после удара Морено. Итогом двух часов игры стала серия пенальти, которая получилась реально сумасшедшей. Команды без промахов реализовали аж 21 одиннадцатиметровый. С учётом того, что начинал бить «Вильярреал», можно высчитать, что выиграл именно он. Когда дело дошло до вратарей, Рульи забил в ворота Де Хеа, а вот наоборот – нет.

Embed from Getty Images

Рульи отразил выстрел Де Хеа с пенальти, и «Вильярреал» выиграл Лигу Европы первый раз в своей истории, тогда как Эмери – уже четвёртый. Сульшер же пока остаётся без единого трофея в тренерской карьере у руля взрослых команд.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Лига Европы
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Комментарии (30)
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0
Roni
27 Мая 2021, 01:35
Ожидал большего от Де Хеа. Ну типа как Ван дер Сар в своё время. Слабенький.
0
Fender1988
27 Мая 2021, 01:35

Во-первых - поздравления болельщикам подводников (интересно, если они на сайте?) и Тренеришке с заслуженным трофеем.
Во-вторых - категорически не понравился настрой на игру манкунянцев за исключением наверно Кавани (всё какие-то неуместные смех..ёчки на бровке - вы блин в финале играете !!!)
В целом - скучнейшая игра, типичная для финала.

0
Манчестерский Иппатий
27 Мая 2021, 01:23

Деградация МЮ налицо. Вечно второй...

0
Element-22
27 Мая 2021, 01:35

Я смотрю метастазы от идиотизма быстрее, чем от рака расползаются…

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0
Zenituwka
27 Мая 2021, 01:20

Хоть мне и более симпатичен МЮ. Болел за Вильярреал в этом матче и испытал отличные эмоции. Супер финал. И главное что получилась красивая история, когда заведомый аутсайдер из маленького городка берет трофей в матче с грандом. Класс.

0
Erikkkk4K
27 Мая 2021, 01:19

Ребята, всё правильно.
Так и должно быть!
Вильярреал победил в финале ЛЕ Манчестер Юнайтед....Уххх ты!!!
Манчестер Юнайтед победил в финале ЛЕ Вильярреал....Что правда? Ну, даааа...(а что они там вообще в ЛЕ делали?)))
Для испанского клуба это действительно достижение.
Поздравим их дружно с этим.
Ждём серебряный Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов в следующем сезоне!!!

4
pol-black
27 Мая 2021, 01:17

за Эмери и команду из скромного городка можно только порадоваться! выступили достойно и победили в равной игре. ну а коллективу из Манчестера нужно оттачивать мастерство и идти вперёд, к своим трофеям.

0
Erikkkk4K
27 Мая 2021, 01:29

ПРиятно читать адекватный комментарий.

3
Roni
27 Мая 2021, 01:14
Стоит Эмери вручить пожизненный кубок. Браво. На такое способны единицы
2
Element-22
27 Мая 2021, 01:11

Комментарий Juventissimo как бальзам на душу (не знаю почему, но приятно), но есть ещё один, который меня зацепил: «жёлтая подлодка лежала на дне как Титаник, но средства нашлись только для того, чтобы снять фильм»…

3
Promt Roman
27 Мая 2021, 01:10

Даже судейка не помог, хотя очень старался, не поставив пенку. Эмери в очередной раз взял кубок Лиги Эмери.

2
Element-22
27 Мая 2021, 01:08

Неспроста Вильярреал с самого начала второго тайма конкретно ждал лотереи. Де Хеа в воротах во время серии пенальти - это третья штанга, в которую просто нужно не попадать. Единственный пенальти, который он взял за карьеру, был во времена Ван Гала от Лейтона Бэйнса, который щёлкал их как семечки. Боже, как я надеялся, что сейчас он выдаст 10 минут целой жизни… когда Туанзебе уверенно снял паутину, я своим написал: «всё закончится на Де Хеа». И оно закончилось. Искренне надеюсь, что он своим ударом подвёл черту под славной карьерой в Юнайтед. Спасибо и удачи.

0
CELTIC FROST
27 Мая 2021, 01:12

Вот уж точно - не умеет он их отражать совсем. Думаю, что Хендерсон один бы уж точно потащил и не падал в половине случаев раньше, когда били в центр. Тут нужна была замена вратаря. Как это сделали, например, Нидерланды на ЧМ - 2014. Но Уле на это не решился. Команду нужно очищать от балласта. И думать все-таки, что делать с тренером. Я сильно сомневаюсь, что нынешний МЮ сможет реально значительно прогрессировать. А сегодня была игра не уровня ЛЧ, а именно что ЛЕ. Как не жаль, но в созидании провалились напрочь.

1
beorn_n
27 Мая 2021, 01:05

МЮ откровенно перемудрил. Вильярреал с победой.

3
Juventissimo
27 Мая 2021, 01:05

До сих пор не придумали другой альтернативы для послематчевых пенальти. Жестокая лоторея, как ни крути. И язык не повернётся обвинять проигравших в такой перестрелке. Победителям кубок, проигравшим - не унывать. Это спорт.

1
Element-22
27 Мая 2021, 01:09

Лучше и не скажешь. Спасибо!

3
Bourgignon Alex
27 Мая 2021, 01:04

Тренеришка завоевал очередной трофей, четвёртый по счёту, а чего добился ты, дзюбанутый??? Липовых чемпионств в составе зинида? Или последних мест в группе в ЛЧ? Одно достижение - подрочил знатно!!!

1
Zenituwka
27 Мая 2021, 01:22

А у тебя как у бывшего( а бывшего ли?) Дзюбы до сих пор подгорает)) Оба молодцы. Один берет трофеи как тренер, другой как игрок. Это говорит только о том что две сильные личности не сошлись характерами, как это обычно и должно быть.

1
manch
27 Мая 2021, 01:04

игра олицетворение сезона. 2ка

0
CELTIC FROST
27 Мая 2021, 01:04

Де Хеа, как и некоторые другие известные вратари, очень слаб в отражении пенальти. Сульшер этого разве не знал? Жесть, как обзырянились. Опустошение и паршивейшее настроение. С ныненним тренером все же пора прощаться. Ну не орел он, а вечный недопобедитель - по сути, неудачник.

0
snk6565
27 Мая 2021, 01:03

Эх, Давидка...Давидка...не смог через своих переступить)))

2
ARTUR
27 Мая 2021, 01:02

ну что ж , получилась очень напряженная , но не зрелищная игра , обсалютно средненький состав Вильяреаля , все же дал бой звездам апл , сложно Эмери будет что то выиграть с таким составом , лишь за счет командной игры и дисциплины , но именно этим всегда отличались испанские команды Эмери . МЮ был во втором тайме ближе к победе нежели желтые , но выстояли . Пенальти были валидольные , спасибо Эмери и игрокам , хоть как то достойно отыграли на фоне остальных .

3
779
27 Мая 2021, 01:01

Унаи с очередным Retaf!
Вильярреал больше хотел победы. Думаю это и перевесило.

2
Oleg-Chelsea
27 Мая 2021, 01:01

МЮ, такому клубу как Вы - нужно выигрывать с игры!!! Надеяться на пенальти - это позволительно слабым... Я считаю, что по делу...

0
CELTIC FROST
27 Мая 2021, 01:06

Согласен. После некоторых просветов во втором тайме в дополнительные 30 минут просто провалились. Куча вопросов и к игрокам (а от некоторых надо однозначно избавляться), и к тренерскому штабу. Слабо, беззубо и безлико. Как результат - уступили настырному и грамотно выстроенному середняку. Жесть...

0
snk6565
27 Мая 2021, 01:04

В субботу поквитаемся))))

3
Bartimeus
27 Мая 2021, 01:00

Классная серия, прям кайф) хотя думал Де Хея вытащит разок и все закончится.
Тренеришка очередной трофей взял))

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