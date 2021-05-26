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Сенна: «Вильярреалу» нечего терять»

26 Мая 2021, 00:20,

Экс-полузащитник сборной Испании Маркос Сенна поделился ожиданиями от финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед».

«Я по-прежнему чувствую тесную связь с «Вильярреалом», здорово видеть клуб в финале Лиги Европы. Мы понимали, что рано или поздно «Вильярреал» добьется успеха, теперь я хочу увидеть победу в турнире. Честно говоря, я волнуюсь так сильно, будто мне нужно будет выйти на поле.

«Вильярреал» сразится с величайшим «Манчестер Юнайтед», с клубом, который обладает невероятной историей. Наш клуб должен насладиться этим матчем. «Вильярреалу» нечего терять, будем играть на победу», - цитирует Сенну Marca.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вильярреал, Маркос Сенна
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