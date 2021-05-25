Эмери: «В своей лучшей форме «Манчестер Юнайтед» может победить любого»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Юнайтед».

«Мы попытаемся не позволить им проявить свои сильные стороны. Конечно, каждый финал индивидуален. В некоторых моих финалах моя команда была фаворитом, а в некоторых – нет. Все матчи разные. Мы доказали, что являемся сильной командой. Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» в своей лучшей форме может победить любого. Мы проанализировали соперника, главное – реализовать свои моменты, которые у нас несомненно будут. Мы не думаем о проигрыше, а просто хотим сыграть в свой футбол», - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.