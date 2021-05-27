Сульшер рассказал о реакции игроков «МЮ» на поражение в финале Лиги Европы

В финале Лиги Европы сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» уступил испанскому «Вильярреалу» в серии послематчевых пенальти. Результат поединка прокомментировал главный тренер английской команды Уле Гуннар Сульшер.

«В футболе очень часто все решает один удар. Нужно извлечь урок из этой неудачи. Мы ощутили горечь поражения и постараемся больше такого не допустить. После окончания встречи в раздевалке царила тишина. Команда была очень расстроена», - передает слова норвежского наставника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии 11-метровых игроки «Вильярреала» оказались точнее - 11:10.