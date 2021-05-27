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Канчельскис: «Сульшер все решающие матчи проиграл»

27 Мая 2021, 08:28,

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о результате финала Лиги Европы. В решающем поединке «красные дьяволы» потерпели поражение от испанского «Вильярреала» в серии послематчевых пенальти (1:1, 10:11 пен.)

«Хотелось, чтобы «МЮ» победил, но до матча я говорил, что Сульшер все решающие матчи проиграл, что тренер и подтвердил», - передает слова Канчельскиса ТАСС.

Стоит отметить, что для рулевого «Вильярреала» Унаи Эмери это уже четвертая победа в Лиге Европы. Ранее специалист трижды выигрывал турнир у руля другого испанского клуба - «Севильи».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уле Гуннар Сульшер, Андрей Канчельскис
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