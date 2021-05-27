Эмери: «Люблю выигрывать Лигу Европы, но хотелось бы добиться успеха и в Лиге чемпионов»

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27 Мая 2021, 08:04,
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Наставник испанского «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с представителями СМИ после финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». «Жёлтая субмарина» стала обладателем трофея, одолев манкунианцев в серии пенальти (1:1, 11:10 пен.).
«Безумно рад. Мои подопечные трудились весь сезон ради этого успеха. Горжусь командой, мы заслуженно победили в финале. Я люблю выигрывать Лигу Европы, но мне хотелось бы добиться успеха и в Лиге чемпионов. Будем наслаждаться своей победой вместе с нашими поклонниками», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Добавим, что Эмери выиграл Лигу Европы в четвертый раз.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Вильярреал, Унаи Эмери