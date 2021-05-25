Пау Торрес: «Пришло время добиться чего-то особенного»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес пообщался с журналистами перед матчем против «Манчестер Юнайтед» в рамках финала Лиги Европы.

«Когда вы выходите в финал, то вам совершенно точно предстоит сыграть с очень сильным соперником. Но мы спокойны. Мы уже разобрали «Манчестер Юнайтед» и знаем их сильные стороны. Мы уверены в себе, прошли «Арсенал» и готовы к этому матчу. После стольких лет упорной работы мы должны сделать всё, чтобы выиграть этот финал для клуба. Пришло время добиться чего-то особенного», - цитирует Торреса пресс-служба «Вильярреала».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреалом» состоится завтра, 26 мая.