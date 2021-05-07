​Кавани был лучшим в ответных полуфиналах Лиги Европы

Эдинсон Кавани признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Соответствующая информация появилась на официальном сайте УЕФА. В ответном полуфинальном матче против «Ромы» форвард «Манчестер Юнайтед» оформил дубль. «Красные дьяволы» проиграли в Риме со счётом 2:3, но пробились в финал второго по престижности евротурнира, поскольку в первой игре победили с результатом 6:2.

На звание лучшего игрока ответных полуфиналов Лиги Европы также претендовали Рауль Альбиоль, Бриан Кристанте и Пабло Мари.

В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Вильярреала» 26 мая.