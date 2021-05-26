«Вильярреал» отказался вставать на колено перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Перед стартом финального матча Лиги Европы 2020/21 футболисты «Манчестер Юнайтед» поддержали движение «Black Lives Matter», встав на одно колено. Акция проходит по всему миру на протяжении года.

Игроки «Вильярреала» не поддержали акцию соперника, оставшись стоять на ногах. Ранее такое же решение принял «Борнмут», который посчитал подобный жест устаревшим. Также в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21, который стал первым для «Краснодара» в истории, российский клуб не участвовал в акциях BLM.

На 29 минуте матча «Вильярреал» вышел вперёд. Забитый мяч на счету Херарда Морено.

В день игры на фанатов «Манчестер Юнайтед» было совершено нападение со стороны испанских болельщиков.