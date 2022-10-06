Кроос: «Реал» мог побеждать со счётом 7:1»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос недоволен реализацией своей команды в матче Лиги чемпионов против «Шахтёра».

«Сливочные» нанесли впечатляющие 36 ударов по воротам и 14 раз попали в створ, однако победили с минимальной разницей – 2:1.

«Бывают дни, когда мяч упорно не хочет залетать в ворота, – делится впечатлениями после матча Кроос. – Сегодня мы могли победить со счётом 7:1», – заявил немецкий хавбек, отыгравший все 90 минут.

Мадридский «Реал» уверенно возглавляет группу с девятью набранными очками после трёх туров. «Шахтёр» располагается на второй строчке с четырьмя баллами в активе.