«Шахтёр» впервые вышел на матч ЛЧ украинским составом

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Шахтёр» на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу». Подопечные Карло Анчелотти скромно победили со счетом 2:1.

Как сообщила пресс-служба украинского клуба, «Шахтёр» впервые в своей истории вышел на игру Лиги чемпионов составом, составленным исключительно из украинских футболистов. Только на 88-й минуте на поле появились представитель Буркина-Фасо Лассина Траоре и хорват Невен Джурасек.

По итогам трех туров «королевский» клуб с девятью баллами уверенно занимает первое место, а «Шахтёр» (4) идет на второй строчке.