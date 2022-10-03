Куртуа снова прошёл обследование

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в понедельник снова прошёл медицинское обследование. Проблема с седалищным нервом продолжает беспокоить бельгийца, и он пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра», сообщает COPE.

Отмечается, что чёткой даты возвращения Тибо Куртуа в строй на сегодняшний день нет. Состояние вратаря будет контролироваться изо дня в день.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром» пройдёт в среду, 5 октября.

Напомним, что в воскресенье «Реал» впервые не смог выиграть в сезоне 2022/2023. Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Осасуной» - 1:1. В воротах «Реала» все 90 минут провёл украинец Андрей Лунин.