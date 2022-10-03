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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа снова прошёл обследование

03 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
Реал Мадрид
...
Шахтёр Донецк
05.10 22:00

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа в понедельник снова прошёл медицинское обследование. Проблема с седалищным нервом продолжает беспокоить бельгийца, и он пропустит матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра», сообщает COPE.

Отмечается, что чёткой даты возвращения Тибо Куртуа в строй на сегодняшний день нет. Состояние вратаря будет контролироваться изо дня в день.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтёром» пройдёт в среду, 5 октября.

Напомним, что в воскресенье «Реал» впервые не смог выиграть в сезоне 2022/2023. Команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Осасуной» - 1:1. В воротах «Реала» все 90 минут провёл украинец Андрей Лунин.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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