Мадридский «Реал» объявил состав на игру с «Шахтёром»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов действующему обладателю трофея, мадридскому «Реалу», предстоит встреча с украинским «Шахтером». Это будет встреча лидеров своей группы, и мадридский «Реал» подходит к ней после относительной неудачи в чемпионате Испании - первой потере очков в матче с «Осасуной». Накануне игры наставник «Реала» Карло Анчелотти объявил состав своей команды на игру.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди.

Матч между мадридским «Реалом» и донецким «Шахтером» в рамках третьего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.