Анчелотти рассказал о состоянии Карима Бензема перед игрой с «Шахтёром»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что нападающий «сливочных» Карим Бензема сможет помочь команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра».

Специалист также отметил, что 34-летний француз находится в отличной физической форме.

«Карим Бензема очень хорош. Он не забивал в последних матчах, потому что не играл. Не вижу ничего странного. В последние дни Карим хорошо тренировался», — приводит слова Анчелотти пресс-служба испанского клуба.

Матч «Реал» — «Шахтёр» состоится завтра, 5 октября, на Сантьяго Бернабеу. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.