Вальдано удивлён, что «Реал» забил слишком мало

Мадридский «Реал» одержал победу в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, мадридская команда переиграла в домашнем матче украинский «Шахтёр». Правда, со стороны счет может показаться скромным - 2:1. Однако бывший футболист мадридского клуба Хорхе Вальдано не считает его объективным - по его мнению, «Реал» должен был забивать куда больше.

- Странно, что «Реал» забил лишь два раза. У «Реала» было очень много моментов, но голов забито явно меньше, чем следовало, - считает Вальдано, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Реал» снова сыграет с «Шахтёром», эта игра состоится 11 октября.