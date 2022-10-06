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Лига чемпионов

Вальдано удивлён, что «Реал» забил слишком мало

06 Октября 2022 • 03:35 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Шахтёр Донецк
окончен

Мадридский «Реал» одержал победу в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов, мадридская команда переиграла в домашнем матче украинский «Шахтёр». Правда, со стороны счет может показаться скромным - 2:1. Однако бывший футболист мадридского клуба Хорхе Вальдано не считает его объективным - по его мнению, «Реал» должен был забивать куда больше.

- Странно, что «Реал» забил лишь два раза. У «Реала» было очень много моментов, но голов забито явно меньше, чем следовало, - считает Вальдано, слова которого цитирует официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Реал» снова сыграет с «Шахтёром», эта игра состоится 11 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк
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