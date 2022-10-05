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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти подтвердил, что Себальос не сыграет с «Шахтёром»

05 Октября 2022 • 11:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Шахтёр Донецк
Через 9 ч. 56 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции подтвердил, что полузащитник Дани Себальос не примет участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».

«Дани Себальос не сыграет с «Шахтёром». У него были проблемы во время последней тренировки с командой. Он выбыл из строя», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что у Себальоса в конце сезона заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Ранее ходили слухи, что руководство клуба уже окончательно решило не продлевать соглашение с полузащитником. С большой долей вероятности игрок станет свободным агентом следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Дани Себальос
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РЕАЛ МАДРИД ШАХТЁР ДОНЕЦК
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