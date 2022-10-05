Куртуа - вне заявки «Реала» на матч с «Шахтёром»

Как и ожидалось, бельгийский голкипер Тибо Куртуа не примет участия в предстоящем поединке против «Шахтёра» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Как информирует пресс-служба «сливочных», в заявочный лист «королевского» клуба включены три вратаря: Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес.

Напомним, что у Куртуа был выявлен ишиас. Из-за этого 30-летний бельгиец вынужден провести некоторое время в клубном лазарете.

Поединок «Реала» против «Шахтёра» состоится в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.