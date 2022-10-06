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Лига чемпионов

Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

06 Октября 2022 • 09:30 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:1
Шахтёр Донецк
окончен

Мадридский «Реал» встречался с «Шахтёром» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Королевский» клуб переиграл соперника со счетом 2:1.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Монтана, эта «виктория» стала для наставника «сливочных» Карло Анчелотти 102-й в Лиге чемпионов. По этому показателю итальянский специалист сравнялся с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Для достижения этого показателя «Папе Карло» понадобилось 182 игры, а шотландцу – 190.

Добавим, что третье место в этом рейтинге занимает португалец Жозе Моуринью – 96 побед в 151 матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алекс Фергюсон Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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One Live
06 Октября 2022 в 10:16
Папа Карло, конечно, дает хороший дембельский концерт!
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