Анчелотти повторил рекорд Фергюсона в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» встречался с «Шахтёром» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. «Королевский» клуб переиграл соперника со счетом 2:1.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Педро Монтана, эта «виктория» стала для наставника «сливочных» Карло Анчелотти 102-й в Лиге чемпионов. По этому показателю итальянский специалист сравнялся с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Для достижения этого показателя «Папе Карло» понадобилось 182 игры, а шотландцу – 190.

Добавим, что третье место в этом рейтинге занимает португалец Жозе Моуринью – 96 побед в 151 матче.