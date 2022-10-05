Мудрик: «Шахтёр» хочет показать свой лучший футбол в Мадриде»

Один из лидеров «Шахтёра» Михаил Мудрик высказался о предстоящем матче против мадридского «Реала» в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы просматривали последние матчи «Реала» против «Осасуны» и «Атлетико», так что знаем все сильные и слабые стороны соперника. Вечер Лиги чемпионов – это всегда что-то особенное. Мы хотим показать свой лучший футбол в Мадриде», - передает слова украинского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Матч «Реала» против «Шахтёра» состоится сегодня, 5 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.