Анчелотти: «Хотим оформить выход из группы как можно раньше»

Главный тренер мадридского «Реала» поделился мыслями после победы над «Шахтёром» в Лиге чемпионов.

«Сливочные» забили дважды к 28-й минуте, на что гости ответили своим голом незадолго до перерыва. Второй тайм прошёл без взятий ворот.

«Я доволен увиденным. Всегда важно создавать голевые моменты, а сегодня мы создали предостаточно. Игроки немного расслабились в первом тайме, и я призвал их проснуться, потому что игра ещё не была сделана, в целом же мы сыграли хорошо. Наша задача – оформить выход в 1/8 финала как можно раньше, чтобы сэкономить энергию в будущем», – заявил Анчелотти в послематчевом интервью.