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Лига чемпионов

Бензема выйдет в старте «Реала» на матч с «Шахтёром»

05 Октября 2022 • 11:29 Комментировать
Реал Мадрид
...
Шахтёр Донецк
Через 9 ч. 54 мин.

Нападающий Карим Бензема выйдет в стартовом составе мадридского «Реала» на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра». Об этом рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.

«Бензема попадет в стартовый состав команды. Он уже набрал неплохую форму. Да, Карим не забивал в последних матчах, но я видел его работу на тренировках. Посмотрим, как он проявит себя в предстоящей встрече», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Поединок «Реала» против «Шахтёра» состоится в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ШАХТЁР ДОНЕЦК
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