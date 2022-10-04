Анчелотти рассказал о состоянии Куртуа и Модрича

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра» высказался о кадровой ситуации.

«Тибо Куртуа завтра не сыграет. Лука Модрич и Лукас Васкес возвращаются. При этом я не уверен, что Модрич сможет выйти на поле с первых минут. У нас не будет Дани Себальоса – у него проблемы с подколенным сухожилием.

Что касается Куртуа, то ему лучше. Вполне вероятно, что он будет готов ко второй игре против «Шахтёра» или к «эль класико», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

«Реал» примет «Шахтёр» в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.