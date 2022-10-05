«Реал» уничтожал «Шахтёр», но сейвы Трубина и чудо-гол Зубкова позволили «горнякам» проиграть достойно

В матче 3-го тура Лиги чемпионов сошлись «Реал» и «Шахтёр».

Аккурат перед матчем против донецкого «Шахтёра» впервые в этом сезоне оступился мадридский «Реал». Незасчитанный гол Бензема и пенальти незабитый Каримом, помогли устоять «Осасуне» - 1:1. В Лиге чемпионов же мадридцы пока очков не теряли и даже голов не пропускали, «Селтик» и «Лейпциг» получили по 0:3 и 0:2 от Мадрида. Но «сухой» Тибо Куртуа матч против «Шахтёра» пропускал из-за травмы, поэтому место в воротах занял украинский голкипер Андрей Лунин, а ещё из важных персон игру пропускал Лука Модрич.

Зато в основе появился весь цвет атаки «Реала»: Бензема, Винисиус и Родриго, в полузащите вышли Кроос, Чуамени и Вальверде. «Шахтёр» мог сверкнуть разве что фамилией Мудрика, блистающего в этой Лиге чемпионов, да многоопытным Степаненко. Но как раз Тарас и подвёл команду, подарив быстрый гол «Реалу». Трубин и оборона вообще часто разыгрывали мяч в опасной близости от ворот, вот Родриго и обокрал Степаненко на дуге штрафной площади, далее классно пробив под штангу – 1:0.

Прошло ещё 15 минут и положение «Шахтёра» уже стало угрожающим. Теперь уже Родриго на дуге штрафной площади оформил остроумную скидку на Винисиуса, а тот без помех пробил в угол, даже не позволив дёрнуться голкиперу гостей. Следом «горняки» должны были пропускать ещё раза три, но Трубин спас после шикарного дальнего выстрела Вальверде и удара с близкой дистанции от Милитао, а Бондарь подстраховал голкипера на линии ворот, когда дубль хотел оформить Винисиус. Просто шквал атак и голевых моментов обрушил «Реал», буквально чудом не забивший.

Удивительно, но «Шахтёр» не просто устоял неведомым образом, а ещё и вернул интригу перед перерывом. Зубков ударом через себя в падении замкнул фланговый кросс Михайличенко, чудо-гол Александра вдохнул новую жизнь в этот матч – 2:1. Интрига ожила, а сценарий ни разу не изменился. «Реал» просто не замечал оборону «Шахтёра» и только Трубин в паре с невероятным везением сохраняли на табло приличный счёт.

По очереди расстреливали голкипера ударами с линии вратарской Вальверде (после красивой комбинации и передачи пяткой) и Родриго (после сольного прохода), но оба раза Трубин умудрялся доставать мяч из-под перекладины. Когда Алаба завладел отскоком и на точность бил метров с 12, Анатолий уже спасти не мог – тут повезло, мяч прошёл рядом со штангой. Удивительно, как в такой игре «Шахтёр» пропустил только два и умудрился проиграть достойно, если судить по счёту.

Для «Реала» же эта победа стала третьей в трёх турах Лиги чемпионов, а вторую строчку в группе сохранил «Шахтёр», теперь отстающий от Мадрида на пять очков.