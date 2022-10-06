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Лига чемпионов

Тренер «Шахтёра»: «Реал» заслуженно победил, они могли забить больше»

06 Октября 2022 • 07:09 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Шахтёр Донецк
окончен

В матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтёр» на выезде встречался с мадридским «Реалом». Украинский клуб потерпел поражение со счетом 1:2. Своим мнением по результату матча поделился наставник команды Игор Йовичевич.

«Для команды это большой опыт. Нам было тяжело противостоять комбинационному футболу «Реала», в этом они сильнее нас. Можно было заметить, как мои игроки нервничали в начале матча. Это привело к тому, что мы допустили несколько фатальных ошибок.

«Реал» заслуженно победил, они могли забить больше голов. Но мы играли смело и проиграли всего в один мяч. Хотя могли и сравнять счет», - цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

В четвертом туре команды проведут ответный матч. Встреча состоится 11 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Игор Йовичевич
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