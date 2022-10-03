Камавинга не тренировался с «Реалом

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга пропустил сегодняшнюю тренировку команды из-за ушиба, который получил во время вчерашнего матча против «Осасуны», который закончился вничью 1:1.

Таким образом участие Камавинги в матче группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» находится под вопросом. Ранее также стало известно, что матч пропустит основной голкипер Тибо Куртуа, который недавно получил травму и пропустил игру с «Осасуной».

Напомним, Камавинга прошлым летом перебрался в мадридский «Реал» из французского «Ренна». В своём дебютном сезоне Эдуардо выиграл Лигу чемпионов.