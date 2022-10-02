Перес – о Суперлиге: «Надаль и Федерер встречались больше 40 раз, кому-то было скучно?»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес вновь высказался в защиту Суперлиги.

Перес по-прежнему не отказывается от проекта, планируя рано или поздно организовать чемпионат, в котором будут выступать ведущие клубы Европы.

«Зачем лишать болельщиков стольких зрелищ? Теннисисты Надаль и Федерер противостояли друг другу больше 40 раз, Надаль и Джокович – 59 раз, и вы думаете, что людям было скучно на это смотреть? При этом такие клубы, как «Ливерпуль» и «Реал», играли друг с другом всего 9 раз за 67 лет», – сказал Флорентино Перес, ранее открыто высказывавший недовольство новым форматом Лиги чемпионов, принятым УЕФА.