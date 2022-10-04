​Анчелотти ответил Хави и Месси

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтёра» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слова Хави и Лионеля Месси. Тренер «Барселоны» и форвард «ПСЖ» говорили, что Лигу чемпионов не всегда выигрывает лучшая команда.

«У каждого своё мнение. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно и хорошо обороняться, и забивать голы. Нельзя добиться успеха, если ты хорош только в чём-то одном. В этом смысле, на мой взгляд, проще сказать, что Лигу чемпионов выигрывает сильнейший», - сказал Анчелотти.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является именно «Реал». В майском финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» - 1:0.