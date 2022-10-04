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Лига чемпионов

​Анчелотти: «Мы уважаем «Шахтёр»

04 Октября 2022 • 15:23 Комментировать
Реал Мадрид
...
Шахтёр Донецк
05.10 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтёра» высказался о сопернике.

«Шахтёр» имеет трудности с тренировками, поездками… Они начали путь в Лиге чемпионов очень хорошо. Несмотря на серьёзные изменения в составе, они сохранили свой стиль – они хотят играть в футбол и любят вертикальность. Это полноценная команда, которую мы очень уважаем», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что «Шахтёр» и «Реал» оказались в одной группе Лиги чемпионов третий год подряд. В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Шахтёр», в позапрошлом сезоне было ровно наоборот.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Шахтёр Донецк
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РЕАЛ МАДРИД ШАХТЁР ДОНЕЦК
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