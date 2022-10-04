​Анчелотти: «Мы уважаем «Шахтёр»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Лиги чемпионов против «Шахтёра» высказался о сопернике.

«Шахтёр» имеет трудности с тренировками, поездками… Они начали путь в Лиге чемпионов очень хорошо. Несмотря на серьёзные изменения в составе, они сохранили свой стиль – они хотят играть в футбол и любят вертикальность. Это полноценная команда, которую мы очень уважаем», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что «Шахтёр» и «Реал» оказались в одной группе Лиги чемпионов третий год подряд. В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Шахтёр», в позапрошлом сезоне было ровно наоборот.