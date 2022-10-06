Тренер «Шахтёра»: «В некоторых моментах мы играли лучше «Реала»

Наставник «Шахтёра» Игор Йовичевич похвалил своих подопечных за игру против мадридского «Реала» в третьем туре Лиги чемпионов УЕФА.

«В некоторых аспектах и отрезках мы были не просто наравне с «Реалом», но даже превосходили соперника. Наши футболисты иногда играли так, что лучшие футболисты «Реала» не могли их нейтрализовать», – приводит слова хорватского специалиста официальный сайт клуба.

Тем не менее Йовичевич считает, что «Реал» взял три балла заслуженно. По словам тренера, в начале поединка его подопечные давали «королевскому» клубу излишне много свободного пространства, что вытекало из-за недостатка опыта подобных матчей.

Напомним, что «Шахтёр» уступил на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 1:2, однако сохранил вторую строчку в таблице группы.