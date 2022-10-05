Генич сделал прогноз на матч «Реал» - «Шахтёр»

Футбольный журналист и комментатор Константин Генич поделился мнением о предстоящем матче между мадридским «Реалом» и «Шахтёром» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Я не жду разгрома. Если «Шахтёр» закроется сзади, то Винисиусу и компании бежать уже будет некуда, а сам «Шахтёр» может за счет быстрых игроков подловить на контратаке», - передает слова Константина «РБ Спорт».

«Королевский» клуб примет украинский клуб на «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Реал» занимает первое место в группе, а «горняки» идут вторыми.