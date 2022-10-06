Родриго недоволен результативностью «Реала» в матче с «Шахтёром»

Форвард мадридского «Реала» Родриго высказался о домашней победе над «Шахтёром» (2:1) в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Считаю неудачей то, что мы забили так мало голов. «Реал» имел много возможностей для взятия ворот. Впрочем, это дело случая. Надеюсь, что в следующей игре мы будем лучше действовать в завершающей стадии», - передает слова бразильского нападающего пресс-служба УЕФА.

«Реал» набрал девять очков и уверенно лидирует в таблице квартета F. В свою очередь «Шахтёр» с четырьмя баллами располагается на второй позиции.