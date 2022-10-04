Срна: «Будет хорошо, если Модрич не сыграет с «Шахтёром»

Бывший капитан, а ныне спортивный директор донецкого «Шахтёра» Дарио Срна поделился ожиданиями от поединка против мадридского «Реала», который пройдёт в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Лука – мой дорогой друг. Будет хорошо, если он не сыграет с «Шахтёром», но в то же время мне будет грустно, ведь я хочу, чтобы наши игроки сыграли против Модрича, ведь мы говорим об одном из лучших полузащитников планеты. Они могут многому у него научиться», – заявил Срна в интервью Marca.

Напомним, Модрич получил травму в расположении сборной Хорватии, из-за которой пропустил последний матч «Реала» против «Осасуны» в чемпионате Испании.