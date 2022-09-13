​Ван дер Ваарт: «Не думаю, что у «Аякса» есть хоть какие-то шансы в матче с «Ливерпулем»

Во вторник вечером во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Аякс». Экс-игрок амстердамской команды Рафаэль ван дер Ваарт считает, что англичане наберут три очка в этом матче.

«Не думаю, что у «Аякса» есть хоть какие-то шансы в матче против «Ливерпуля», - сказал ван дер Варрт в эфире Ziggo Sport.

Ван дер Ваарт считает, что неудача в первом туре Лиги чемпионов в виде поражения со счётом 1:4 только раззадорит «Ливерпуль».

Матч между «Ливерпулем» и «Аяксом» стартует в 22:00. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.