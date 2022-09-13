Хендерсон: «Ливерпуль» не стал плохой командой из-за одной неудачи»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не сомневается в качестве своей команды, несмотря на неуверенный старт сезона.

«Одна неудача [разгромное поражение от «Наполи»] не делает «Ливерпуль» плохой командой. У нас очень сильный состав, в котором много игроков, раз за разом подтверждавших свой высочайший уровень. Мы выигрывали трофеи, доходили до финалов, играли в отличный футбол и доставляли удовольствие болельщикам. Да, сейчас мы переживаем непростое время, но у нас есть возможность перевернуть ситуацию – всё зависит от нас», – рассказал 32-летний английский хавбек.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет в родных стенах против амстердамского «Аякса».