Жота - о победе «Ливерпуля»: «Справедливость восторжествовала»

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Диогу Жота высказался о домашней победе над амстердамским «Аяксом» (2:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Мы не лучшим образом начали сезон, были проблемы из-за травм у футболистов. Однако встреча с «Аяксом» показала, что мы можем двигаться вперед. Благодаря голу в концовке справедливость восторжествовала. Нам нужно продолжать в том же духе», - передает слова вингера The Athletic.

Подопечные Юргена Клоппа набрали три балла и поднялись на второе место в таблице квартета А. «Аякс» с аналогичным количеством баллов идет третьим.