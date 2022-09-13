«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Аяксом»

Английский «Ливерпуль» неудачно начал свой путь в новом сезоне Лиги чемпионов, победитель турнира в 2019 году категорично уступил «Наполи» - 1:4. Во втором туре подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа сразятся с амстердамским «Аяксом», и накануне игры наставник клуба объявил состав своей команды.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Тьягу, Эллиот, Диас, Салах, Жота.

Матч между английским «Ливерпулем» и нидерландским «Аяксом» начнется в 22 часа по московскому времени и будет доступен в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.