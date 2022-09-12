​Клопп – журналисту: «Вы видели наш футбол в последних матчах?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал пресс-конференцию в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов против «Аякса».

Один из журналистов спросил у немецкого тренера, могла ли его команда потерять ритм из-за вынужденной паузы. Напомним, что на выходных «Ливерпуль» не играл – матчи Премьер-лиги были отменены из-за траура после смерти королевы Елизаветы II.

«Может ли мы потерять ритм? А вы видели наш футбол в последних матчах? Если мы потеряли такой ритм, это было бы действительно круто», - сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» - «Аякс» стартует 13 сентября в 22:00 по московскому времени.