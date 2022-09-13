Клопп: «Ливерпуль» должен создавать хорошие заголовки после матчей»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил перед журналистами в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса».

«Не хотелось бы намекать сопернику, что его ждет в предстоящей игре. Мы не намерены создавать громкие заголовки перед матчем. Задача «Ливерпуля» - создавать хорошие заголовки после окончания игр. Пока же мы недостаточно последовательны в нынешнем сезоне», - цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

Поединок второго тура между «Ливерпулем» и «Аяксом» состоится на «Энфилде» сегодня, 13 сентября. Начало – 22:00 по московскому времени.