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Лига чемпионов

Со скрипом, но выиграли: «Ливерпуль» в самой концовке вырвал победу над «Аяксом»

 
13 Сентября 2022 • 23:54 Комментировать (1)
Ливерпуль
2:1
Аякс
окончен

«Ливерпуль» вновь испытал огромные трудности. Подопечные Юргена Клоппа открыли счёт в матче против «Аякса», ног быстро пропустили. Лишь в самой концовке «Ливерпуль» сумел забить победный гол.

Протокол игры  
Ливерпуль2:1Аякс
(1:0) Салах Мохамед17'  
  27'Кудус Мохаммед (1:1)
(2:1) Матип Жоэль89'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентМатип Жоэль  62'Ван Дейк ВиргилЦимикас КостасЭллиотт Харви 66' (Нуньес Дарвин ( 66') Фабиньо ЭнрикеАлькантара ТьягоСалах МохамедЖота Диогу 66' (Фирмино Роберто ( 66') Диас Луис 90' (Милнер Джеймс ( 90')
Запасные: Гомес ДжоФиллипс НатаниэльБайчетич СтефанАдриан Сан-МигельДэвис ХарвиМело АртурКарвалью Фабиу
Пасвер РемкоРенсх Девайн 68' (Коласио Хорхе III ( 68') Тимбер ЮррьенУгелумба КэлвинБлинд ДэйлиБергёйс Стивен  90'Альварес Эдсон  59'Тейлор Кеннет 80' (Гриллич Флориан ( 80') Тадич ДушанКудус Мохаммед 86' (Броббей Брайан ( 86') Бергвейн Стевен
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенОкампос ЛукасГортер ДжейБас ЮриЛукка ЛоренцоКаплан АхметджанКлассен ДэвиМагальян Лисандро
13 сентября. Стадион "Энфилд".

Видео

1:0. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Мохамеда Салаха (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Мохаммеда Кудуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Мохаммеда Кудуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
Эллиотт не попадает в пустые ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
Эллиотт не попадает в пустые ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
Блинд пробил головой в сантиметрах от штанги (видео). Лига чемпионов. Футбол
Блинд пробил головой в сантиметрах от штанги (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Жоэля Матипа (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Жоэля Матипа (видео). Лига чемпионов. Футбол

Во вторник проходили матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок между «Ливерпулем» и «Аяксом» был под угрозой переноса из-за ухода из жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Тем не менее, эта встреча состоялась. «Ливерпулю» после поражение от «Наполи» неделю назад необходимо было реабилитироваться. «Аякс» же, победив «Глазго Рейнджерс», чувствовал себя относительно спокойно.

«Ливерпуль» с первых минут завладел инициативой и взял под контроль мяч. «Аякс» этому не противился, но при этом спокойно оборонялся, не давая в дебюте сопернику создавать что-то у своих ворот. Тем не менее, первый просчёт амстердамцев в обороне стал роковым. Алиссон выбил мяч от ворот, Диас поборолся в воздухе, скинул в центр на Жоту, а тот покатил направо на Салаха, который ворвался в штрафную и переиграл Пасвера.

 

Embed from Getty Images
«Ливерпуль» быстро мог удвоить счёт. Цимикас навесил в штрафную, ван Дейк головой сбрасывал в центр, а Альваерс кое-как выбивал мяч, но получилось по центру точно на Диаса. Колумбиец бил без сопротивления метров с двенадцати, но в створ не попал. Тут же Жота с радиуса бил в угол, но также получилось немного неточно. Затем португалец пробежал по левому флангу и прострелил в центр, а Салах в касание пробил, но вновь получилось мимо створа.

«Аякс» же в первой серьёзной вылазке счёт сравнял. Блинд сделал длинную передачу по левому флангу, Бёргейс ворвался в штрафную и покатил в центр, а Кудус развернулся, ушёл от ван Дейка и мощным выстрелом в ближний верхний угол попал в цель.

 

Embed from Getty Images
«Ливерпуль» быстро мог вновь выйти вперёд. После навеса с углового ван Дейк выиграл борьбу и мощно пробил головой. Пасвер парировал мяч перед собой в Ренсха, от которого футбольный снаряд полетел в створ, но голкипер «Аякса» сумел среагировать. Под занавес первого тайма Александер-Арнольд ворвался в штрафную, обыграл защитника и мощно пробил в ближний угол, но вратарь амстердамцев спас. Затем после ещё одного навеса с угла поля ван Дейк вновь пробил головой, но на этот раз Пасвер забрал мяч намертво. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма «Аякс» отодвинул игру от своих ворот и даже порой спокойно катал мяч на чужой половине поля. Лишь по истечении часа Салах вышел на рандеву с Пасвером, но переиграть его не смог. Мяч попал в ногу вратаря, Эллиотт его подхватил и бил с острого угла, но в створ не попал. Клопп делал замены, усиливал атаку, но «Аякс» спокойно оборонялся. При этом какого-то привычного давления от мерсисайдцев не было.

За пятнадцать минут до конца матча «Аякс» и вовсе едва не забил. Тадич прорвался по правому флангу и навесил, Блинд пробил головой, но в створ не попал. Ответ «Ливерпуля» был опаснее. Салах получил мяч в правой зоне штрафной, покатил назад в центр на Нуньеса, который в касание бил в дальний угол, но не попал. Вскоре уругваец уже сам слева прострелил на дальний угол, где был Диас, но Пасвер успел задеть футбольный снаряд, тот изменил направление, и колумбиец не смог замкнуть.

И всё же на предпоследней минуте «Ливерпуль» вымучил второй гол. Мерсисайдцы заработали право на угловой, и после подачи Цимикаса борьбу в воздухе выиграл Матип. Тадич вынес мяч, но уже из-за линии ворот.

В следующем туре, который состоится только в октябре, «Ливерпуль» примет «Глазго Рейнджерс». «Аякс» тоже ждёт домашний поединок – против «Наполи».

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Сентября 2022 в 23:59
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окончен Ливерпуль 2:1 Аякс 1.53 4.70 4.60
окончен Порту 0:4 Брюгге 1.50 4.20 6.90
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