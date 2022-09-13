Салах установил новый рекорд по количеству домашних голов в КЧ\ЛЧ для «Ливерпуля»

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает дома амстердамский «Аякс», и счет в этом матче был открыт уже в первом тайме. Это сделал египетский нападающий Мохамед Салах, который забил свой 15-й домашний мяч в играх Лиги чемпионов либо Кубка чемпионов, став единоличным лидером по этому параметру. Ранее Салах делил рекорд с бывшим капитаном английского клуба Стивеном Джеррардом, у которого 14 домашних голов.

Матч между английским «Ливерпулем» и нидерландским «Аяксом» начался в 22 часа по московскому времени и доступен в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.