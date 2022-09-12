​Матчи в Великобритании пройдут без гимна Лиги чемпионов

Траур из-за смерти королевы Елизаветы II серьёзно влияет на футбольный календарь, причём не только на внутренней британской арене . Так, матч Лиги чемпионов между «Рейнджерсом» и «Наполи» сдвинули на один день, а матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ вовсе перенесли на более поздний срок.

Между тем, журналист The Telegraph Бен Рамсби сообщает в социальных сетях о том, что на этой неделе перед домашними матчами британских команд не будет звучать гимн Лиги чемпионов.

Речь идёт о матчах «Ливерпуль» - «Аякс», «Рейнджерс» - «Наполи», «Челси» - «Зальцбург» и «Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд.