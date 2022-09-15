Клопп: «В матче с «Аяксом» мы увидели новый «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вновь похвалил свою команду за недавнюю игру в Лиге чемпионов против «Аякса».

Встреча завершилась победой английского коллектива со счётом 2:1, и Клопп не скрывал своего восторга на послематчевой пресс-конференции. В новой беседе с журналистами немец в очередной раз отметил улучшения в игре команды.

«Думаю, если мы сравним последние два матча «Ливерпуля», будет трудно поверить, что это одна и та же команда. Против «Аякса» мы выглядели значительно более подготовленными, смелыми, абсолютно всё было лучше, – рассказывает Клопп в интервью Sky. – Мы были полны уверенности и доставили много проблем очень сильному оппоненту», – добавил рулевой.