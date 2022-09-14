Ван Дейк: «Бывшие футболисты критикуют «Ливерпуль», чтобы усугубить ситуацию»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк считает, что команде не следует прислушиваться к экспертам и журналистам.

В сегодняшнем поединке Лиги чемпионов коллектив Юргена Клоппа обыграл «Аякс» на «Энфилде» (2:1), вырвав три очка на последних минутах.

«Важно не обращать внимания на то, что о нас говорят в этот непростой период. Многие бывшие футболисты, знающие, через что мы проходим, много говорят о наших неудачах, чтобы расстроить нас. Мы понимаем, что предыдущий матч был плохим, но сегодняшняя победа – шаг в правильном направлении», – заявил в послематчевом интервью голландец.

Напомним, что в первом туре «Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии со счётом 1:4.